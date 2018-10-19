Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin tarafından iki yıl önce hizmete açılan merkezde eğitim gören down sendromlu çocuklar, arkadaş ortamına adapte olma, el becerisi kazanma, yeteneklerini keşfetme, toplumla kaynaşma gibi birçok eğitimden geçiyor.

Aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerini ilerleten çocuklar, zaman zaman gezilere de katılıyor.

Öğretmenleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden down sendromlu çocuklar, "Atatürk'ü ziyaret ettik, çok mutluyuz." dedi.

Eğitimlerden memnun kalan aileler, Belediye Başkanı Çetin'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.





- Duyarlı Kıbrıs gazisi yaralı kediyi veterinere götürdü

Nallıhan ilçesinde ikamet eden duyarlı Kıbrıs gazisi Necati Arslan'ın veterinere götürdüğü kedi kurtarılamadı.

Çayırhan Mahallesi'nde bir aracın altında kalan yaralı kediyi yerde yatarken gören Arslan, kediyi aracıyla Beypazarı ilçesindeki veterinerliğe götürdü.

Yaralı kedi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arslan, yaptığı açıklamada, yaralı kediyi veteriner hekime yetiştirmeye çalıştığını fakat can verdiğini aktardı.

Kedinin ölmesine üzüldüğünü belirten Arslan, herkesi hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Veteriner hekim Adem Başaran da duyarlı davranışından dolayı Arslan'a teşekkür etti.





- Muhtarlar Günü

Şereflikoçhisar ilçesinde Muhtarlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şereflikoçhisar Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kargın tarafından Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk konuldu.

Etkinliğin ardından Şereflikoçhisar Belediyesince muhtarlar onuruna yemek verildi.

Bir tesiste düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ferda Polat, muhtarların belediyelerin vücuttaki kılcal damarı olduğunu belirterek, "Mahallenizdeki yoksul, çaresiz insanların çaresi sizlersiniz, sizlerin vasıtasıyla bizler bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Mahallelerinizdeki sorunları, sıkıntıları bizden daha iyi biliyorsunuz ve bizlere aktarıyorsunuz. Bizler de çözüm merci olarak elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Kargın ise, devlete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Program sonunda Kargın, Kaymakam Sedat Yıldırım ve Belediye Başkanı Ferda Polat'a teşekkür plaketi verdi.