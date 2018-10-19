Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı görevine getirilen Erdoğan Orhan, yerel seçimlerde Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığını alacaklarını belirtti.



Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP İlçe Başkanlığı görevine gelmesinden sonra yönetim kurulunu oluşturarak sunduğunu söyledi.



Çok iyi çalışacak bir yönetim anlayışıyla iş başına geldiklerini belirten Orhan, "Önümüzdeki yıl içinde yapılacak yerel seçimlerde eskiden olduğu gibi Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığını alarak MHP bayrağını tekrar dikeceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Çünkü çalışmalarımızı böyle sürdürüyoruz." diye konuştu.



Öte yandan İlçe Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:



"Erdoğan Orhan, Nihal Tekeli, Havva Orhan, Büşra Kanat, Halil Ünlü, Burçin Kokmaz, Nurullah Bozkaya, Yalçın Çelik, Ersin Sezer, Abdullah Karadaş, Yakup Doğan, Osman Tuncel, Mahir Özkan, Ali Yılmaz, Sadet Yünsel, Şener Oğuz, Turan Aktürk, Alaettin Temiz, Fevzi Duran, Hüseyin Türkoğlu, Hikmet Ünlü Serdar Kartal, Musa Temiz, Fehmi Yıldırım ve Osman Sarıkaya."



- Yamaçevler'de tapu heyecanı



Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yenimahalle ilçesinde çalışmalar sürüyor.



Yenimahalle Belediyesince proje kapsamında bölgeye 3 cami, 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise, 2 sosyo-kültürel tesis, 3 sağlık tesisi ve 1 resmi kurum alanı konumlandırılırken, toplam 174 bin metrekarelik yeşil alana 15 park yapılması planlanıyor.



Yaklaşık 67 hektarlık alanda 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yapan belediye ekipleri, bölgede modern binaların yükselmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, projenin Yenimahalle için hayati önem taşıdığını belirterek, "Tek amacım Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek. Burası ilçemizin son gecekondu bölgesi. Bölgede bin 500 gecekondu hak sahibi bulunuyor. Vatandaşlarımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Şimdi dağıttığımız tapularla bu bölgede tapusuz gecekondumuz kalmayacak. Bölge halkına hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.