Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Destici, Kızılcahamam’da ziyaretlerde bulundu.

Destici ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Onur Alp Başayar, ilk olarak AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ile görüşmelerde bulunan Destici ve Başayar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Güney ve Acar da Destici ve Başayar’a teşekkür etti.

Ardından Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız’a makamında ziyaret eden ikili ve beraberindeki heyet, buradan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı'na geçti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, "Seçimlerin milletimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. BBP'lilerin, sempati duyanların ve Alperenler'in AK Parti'ye oy vermesi gerekiyor. Çünkü biz AK Parti listesinden adayız." ifadesini kullandı.

İkili son olarak Kızılcahamam esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.





- Başkan Tuna, Şereflikoçhisar esnafını ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Şereflikoçhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.



Ziyareti kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan ile görüşen Tuna, burada ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra çarşı merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Tuna, esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Tuna, vatandaş ve esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenerek, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ziyaretin ardından Şereflikoçhisar’ın taşra ve merkez olmak üzere 64 mahalle muhtarı ve meslek odaları başkanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Tuna, muhtarların taleplerini dinledi.

Tuna, burada yaptığı konuşmada, acil olan işlerde ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi diye bir ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, yol ve su problemlerinin çözülmesine öncelik tanıdıklarını kaydetti.

Tuna, içme suyu çalışmalarına ilişkin, "ASKİ'miz ihaleleri gerçekleştirdi. Mevcut ihalelere ilave olarak ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyor. Su ve yol meselesini bu sene kaza bela olmazsa inşallah çözeceğiz. KDV ile beraber 10 milyon 600 bin liralık bir protokolümüz var." diye konuştu.

Seçimlere ilişkin konuşan Tuna, "AK Parti seçimler için değil nesiller için hizmet verir. Bu seçimlerde vatandaşımız nasıl bir karar vereceğini çok iyi biliyor. Bu seçimler bir siyasi tercih seçimi değil ülkenin bekası ile ilgili bir seçim, memleketin geleceği ile ilgili bir seçim." ifadesini kullandı.

- Güngör'den köy ve mahalle ziyaretleri

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında köy ve mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

Köy ve mahalle gezilerine Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve yardımcısı Gökhan Arıcı’nın da iştirak ettiğini anlatan Güngör, "Buralarda AK Parti iktidarının yaptıklarını halka anlatıyoruz. 16 yıllık iktidar döneminde nelerin yaşandığını, hükümeti yıkmak üzere ne tezgahların kurulduğunu ve FETÖ ile ülkemizin neler yaşadığını anlatıyoruz." ifadesini kullandı.



Güngör, ziyaretlerden oldukça memnun kaldıklarını da sözlerine ekledi.