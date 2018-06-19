Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı Müftülüğünce ilçe merkezi ve mahallelerde çocuklara temel dini eğitimlerin verilmeye başlanacağı bildirildi.

Müftülükten yapılan açıklamada, 25 Haziran günü itibarıyla camilerde ve Kur'an kurslarında çocuklara temel dini eğitimlerin verilmeye başlanacağı belirtildi.

Din görevlileri tarafından çocuklara temel dini eğitimler kapsamında, sure ezberleri, namaz duaları, abdest alma, namaz kılma, temizlik esasları gibi temel dini bilgilerin verileceği aktarılan açıklamada, birinci dönem eğitimlerin 20 Temmuz'a kadar, ikinci dönem kurslarınsa 23 Temmuz'da başlayıp 17 Ağustos'a kadar süreceği kaydedildi.

- Jandarmadan anız uyarısı

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçe genelinde hasat mevsiminin başlaması dolayısıyla, çiftçiler ve köylüler anız yangınlarına karşı uyarıldı.

Jandarma ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla tüm mahalle sakinlerinden anız yangınlarına karşı dikkatli olmalarını ve anızları yakmamaya özen göstermelerini istedi.

Mahallelere ziyaretlerde bulunan ekipler, yapılan genel denetim ve kontrollerde çiftçileri anız yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırırken, anız yangınlarının da toprakta birçok canlıyı yakarak, toprağı verimsizleştirdiğini kaydetti.

Ekipler, aksine davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve cezai müeyyide uygulanacağını kaydetti.



- Türk Kızılayından kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığınca Beypazarı ilçesinde 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Beypazarı Şube Başkanı Ahmet Kavas, Türk Kızılayı işbirliğiyle ilçe genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasının 3 gün süreceğini söyledi.

Bankalar Caddesi üzeri Atatürk Parkı yanında mobil araçlarda başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulunan Kavas, "Sağlıklı olan 18-65 yaş arası herkesi kan vermeye bekliyoruz. Kampanyamız 3 gün sürecek." ifadesini kullandı.

- Çubuk'ta imar barışı anlatıldı

Çubuk ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce imar barışı konusunda muhtarlara bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapılan programda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, imar barışının büyük bir sorunun çözümüne katkı sunacağını söyledi.



Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısı bulunduğunu vurgulayan Acehan, "Bu kanunla amacımız maksimum faydayı Çubuklu olarak elde etmektir. Bütün Çubuklu hemşehrilerimin bu kanunu en güzel şekilde öğrenip buna göre en yüksek faydayı sağlamalarını istiyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla ilçemizin her yerine ulaşıp, herkesi bu konuda bilgilendirip, faydalanmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra soruları cevaplayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden Namık Gültekin, 8 Haziran'da yürürlüğe giren yasa kapsamında başvuruların 31 Ekim 2018'e kadar devam edeceğini aktardı.



Sistemin işleyişinin gayet basit olduğunu anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"E-devlet şifrenizle bakanlığın imar barışı bölümüne giriş yaparak işlemleri başlatabiliyorsunuz. Orada 12-13 soruyu cevaplayarak imar yapı kayıt belgesini alabiliyorsunuz. Burada önemli olan beyanların çok düzgün bir şekilde yapılmasıdır. Bu sistem tamamen beyan üzerine oluşturulmuş bir sistem. İlk aşamaları tamamladıktan sonra orada bir bedel çıkacak. Bu bedel konutlarda yüzde 3 oranlarında, ticari yapılardaysa yüzde bir. Bunları yaptıktan sonra yapı kayıt belgeniz oluşacak. E-devletten çıktı alabilirsiniz. Her türlü abonelik ve işlemleri yapabilirsiniz."











