Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi'nde açılan dikiş nakış ve çocuk gelişimi kursuna katılan 56 kursiyer sertifikalarını aldı.

Halk Eğitim Merkezi ile çok sayıda kursa ev sahipliği yapan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi, 248 saatlik dikiş nakış ile 936 saatlik çocuk gelişimi kursunu tamamladı.

Eğitim süresince dikiş nakış kursuna katılan 31 ve çocuk gelişimi kursuna katılan 25 kursiyer başarılı olup sertifika aldı.





- Yenimahalle’de enerji tasarrufu

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan eski sistem yüksek sarfiyatlı ampulleri, enerji tasarruflu LED ampullerin kullanıldığı aydınlatma sistemleri ile değiştiriyor.

Belediye Sarayı, Çarşı Caddesi ve Taşkın Sokak aydınlatmaları, belediye bünyesinde bulunan kreşler, havuzlar, pazar yerleri, spor merkezleri, Onkoloji Hastanesi, Zübeyde Hanım Konuk evi ve idari binalar, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleriyle aydınlatılıyor.



İlçedeki 406 parkın 105’inde enerji tasarruflu LED aydınlatma armatürleri kullanılıyor. 53 parkta da güneş enerjisi ile çalışan aydınlatma sistemleri ve güneş enerjisi sistemi kullanılan parkların tamamında LED aydınlatmalı armatürler yer alıyor.

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurumlar açısından enerji maliyetlerinin büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "Çevre aydınlatmaları, parklarda kullanılan güneş enerji sistemleri bu maliyetlerin düşürülmesi açısından hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir husustur." ifadesini kullandı.





- Başkan Güney'den yeni hastaneye ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yönetim kadrosu ile bir araya geldi.



Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka hizmet noktasında çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda hastanedeki bütün poliklinikleri ziyaret edip, personel ve doktorlara hayırlı olsun temennisinde bulunduklarını söyledi.

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar'ın da eşlik ettiği ziyarette, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş, ikiliye ilgilerinden ötürü teşekkür etti.







- Yenimahalle'ye 6 yeni kütüphane

Yenimahalle'ye 6 yeni kütüphanenin yapımı için çalışmalara başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka, Turgut Özal, Ata, Serhat, Kaletepe ve Yakacık mahallelerinde 6 yeni kütüphane yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethi Yaşar, "Ülkemizin soran, sorgulayan, eğitimli gençlere ihtiyacı var. Yenimahalleli gençlere 6 yeni kütüphane daha yapıyoruz. İlçemizde herkes kitap okuyacak." ifadesini kullandı.



Yaşar, aydınlık yarınlar için çocukların en iyi şartlarda eğitim görmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.