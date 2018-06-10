Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Yenimahalle İnşaat Müteahhitler Derneği Başkanı Suat Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yaşar, ziyarette yaptığı konuşmada, Yenimahalle’nin yenilenmesinde dışarıdan gelen müteahhitlerden çok ilçede yetişmiş, caddesini sokağını bilen, ilerisini hesaplayabilecek Yenimahalleli müteahhitlerin projeleri yüklenmesi gerektiğini belirtti.



Dernek Başkanı Suat Alp da Yenimahalle’ye kazandırdığı değerler ve inşaat sektöründe yapmış olduğu çalışmalar için Yaşar’a teşekkür etti.

- Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Beypazarı Tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine açıldı.

Kadir Gecesi münasebetiyle bulunduğu yerden tekbirler ve ilahiler eşliğinde içinde bulunduğu sedef kaplamalı sandukayla indirilen Sakal-ı Şerif, 40 katlı örtüsü açılarak, cam tüp içerisinde inanlara gösterildi.

Beypazarı Müftüsü Abdulmuttalip Pese, ülkenin birçok yerinde bulunan kutsal emanetlerin ramazan ayının başından itibaren Müslümanların ziyaretine açıldığını belirtti.

Sakalı Şerifi ziyaret edenler, daha sonra camide rekat şükür namazı kıldı.