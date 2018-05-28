Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde MHP Seçim İşleri Merkezi açıldı.

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Mevlüt Karakaya, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, ilçe teşkilatı, Gölbaşı Belediyesi MHP meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karakaya, açılışta yaptığı konuşmada, 2015'ten sonra Türkiye’de ciddi bir politika değişikliğinin başladığını söyledi.

“2015’ten sonra Türkiye yerli ve milli rotasını bulmaya başladı. Allah bize bir daha yaşatmasın, 15 Temmuz'u hepimiz iliklerimize kadar yaşadık. Gölbaşılılar bunu en fazla yaşayan ve hisseden oldu.15 Temmuz'dan sonra Türkiye’de çok şey değişti. İşgal edilmek istenen ülkemizde hep birlikte karşı durduk. Eğer işgal girişimi başarılı olsaydı. Hatta birkaç saat daha bastırılamasaydı bugün Türkiye belki de 30 yıl sürecek bir iç savaşın eşiğinde olacaktı.” dedi.

Pehlivan ise Türkiye’nin kaderini belirleyen bir seçime gittiğini belirterek, MHP ilçe teşkilatı olarak Gölbaşı’nda gerçekleştirdikleri seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Seçim İşleri Merkezinin açılışı yapıldı.

Ardından Karakaya ve beraberindeki heyet esnaf gezisi yaptı, ilçe teşkilatı tarafından verilen iftara katıldı.

İftar programında konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, “24 Haziran seçimleri Türk milletinin makus tarihini değiştirecek ve yeni bir gelecek için emin adımlarla yürünecektir. Ramazan ayının birlik ve dirliğimize vesile olmasını yüce Allah'tan diliyorum.” ifadesini kullandı.

- MHP Kızılcahamam teşkilatı iftar programı

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı ve milletvekili adayları ile partililer iftar programında bir araya geldi.



Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları anımsatarak, Kızılcahamam halkından Cumhur İttifakı için destek istedi.

- Beypazarı'nda iftar gelenekleri sürüyor

Beypazarı Hırkatepe Mahallesi'nde, Hırkatepe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Osmanlı soyundan Gündüzalp Ünal, kurdurduğu otağ çadırında köylülere ve davetlilere iftar yemeği verdi.



İftar yemeğine, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal, CHP 3. Bölge Milletvekili adayı Ali Başkaraağaç, Beypazarı Gaziler Derneği Başkanlı Ali Yalçınkaya, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu, Ahid Spor Kulübü Başkanı Hasan Karaca, Beypazarılılar Vakfı temsilcisi Hasan Güler, köylüler ve davetliler katıldı.



İftar öncesi, tüm şehitler için Mevlidi Şerif okundu.

İftara katılanlara teşekkürlerini sunan Ünal, “Bundan böyle ramazan aylarında iftarımızı ve çeşitli etkinliklerimizi bu çadırda yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Dereli Mahallesi meydanında geleneksel iftar yemeği düzenlendi.

Dereli Mahallesi Muhtarı Hasan Demirel, ramazan ayının başından beri köy meydanında, hava yağışlı olduğunda ise köy konağında iftar programlarının sürdüğünü söyledi.

Demirel, ramazan ayında iftar yemeklerinin köy meydanında verilmesinin bir gelenek haline geldiğini de sözlerine ekledi.

