Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafı ile iftar yaptı.

Sanayide gerçekleştirilen iftara, Başkan Duruay'ın yanı sıra AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, AK Parti Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Fahri Usta ile belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Duruay, iftarın ardından yaptığı konuşmada, sanayi esnafı ile aynı sofrada iftar yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Sanayi esnafımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Esnafımızın emeği ve alın terini boşa çıkarmamak için belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 15 yıldır yeşil alan olarak gözüken sanayi sitemiz, yoğun çalışmalarımız neticesinde ticari alan olarak kayıtlara geçmiştir." diye konuştu.





- Yenimahalle'de iftar programı

Yenimahalle Belediyesince iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batı Sitesi Pazar Yeri ve İvedik Köy Konağı'nda kurulan iftar sofralarında, Yenimahalle sakinleriyle buluştu.

Başkan Yaşar, iftarın ardından yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan ayı kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür. Zenginle fakirin bir sofrayı paylaştığı, birbirine yardım ettiği aydır." ifadelerini kullandı.

Verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Yaşar, "Pazar yerinizi kapattık. Şimdi de söz verdiğim gibi sağlık ocağını iki ay içerisinde hizmete açacağız." diye konuştu.

İlahilerin okunduğu ve duaların edildiği iftar programına, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal ve Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





- YENİMEK kursiyerleri sinemada buluştu

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Ata Kurs Merkezinde eğitim gören 35 kursiyer, sinemaya gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yağlı boya, dekoratif ahşap süsleme, kadın üst giysi dikimi, turistik el sanatları, cilt bakımı ve temel makyaj gibi branşlarda eğitim gören kursiyerler, kurs merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu sergisi sonrası sinemaya gitti.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaş farkı gözetmeksizin vatandaşların kişisel gelişimine, donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Kurslarımızı sadece ders görülüp gidilen yerler olarak görmüyorum. Yenimahalleliler yapılan etkinliklerle keyif alarak, sosyalleşerek, paylaşarak eğitimlerini almalılar. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- ZİÇEV öğrencileri sevgi çiçekleri koruma alanını gezdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine Gölbaşı Belediye Serası ve Sevgi Çiçeği Koruma Alanını gezdirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Duruay, ZİÇEV öğrencilerine Gölbaşı Belediye Serası ve andezit taşlarıyla süslenen koruma alanını gezdirdi.

Koruma alanındaki sevgi çiçeklerine yoğun ilgi gösteren ZİÇEV öğrencileri, sevgi çiçekleriyle fotoğraf çektirdi.

Öğrencilere, Gölbaşı Belediyesince ekilen ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı kriterlerine göre nesli tehlike altında olan sevgi çiçekleri hakkında bilgi verildi.

Duruay, "ZİÇEV öğrencilerimizi çiçeklerle, toprakla buluşturmak, onların mutluluğunu görmek bizlere büyük mutluluk verdi. Öğrencilerimizin sevgi çiçeklerine olan ilgisi gerçekten görülmeye değerdi." ifadelerini kullandı.





- Zabıtadan fırınlara denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlara hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, fırın işletmeciliği yapan esnafa ruhsat, gramaj ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dair denetim yaptı.

Denetimde ramazan pidelerinin pişirilmesinden gramajına kadar inceleme yapıldı.

Ekipler, denetimde esnafın genel kurallara uyduğunu tespit etti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in denetimler konusunda kesin talimatı bulunduğunu aktararak, "Bizler de rutin fırın denetlemelerimizi yapmayı sürdürüyoruz. Ekmek yapan fırınları hijyen ve gramaj açısından denetledik. Fırınlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Esnaflarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.