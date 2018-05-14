Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı" kapsamında düzenlenen fuarın açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı yaptı.

Fuarı düzenleyen Şehit Bülent Göçer İlkokul öğrencileri çeşitli bilim adamları kılığına girerek fuara gelenleri karşıladı.

Öğrencileri tebrik eden Balcı daha sonra fuarı gezdi.

Şehit Bülent Göçer İlkokulu Müdürü Hasan Çeltik, programa katılanlara teşekkür etti.

- "Sözlü Halk Oyunları Yarışması"

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan "Sözlü Halk Oyunları Yarışması" ödül töreni yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödül töreninde izleyicilere performanslarını sergiledi.

Programa, Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, ilçe protokolü, dereceye giren okulların müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Program sonrası protokol tarafından öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

- Nallıhan'da eğitim merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı yıl sonu sergisi açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şazimet Erbil, Şehit Mete Okuducu ilkokulu ek binasındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 170 civarında kurs açtıklarını söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün beşikten mezara kadar eğitim öğretim ilkesi doğrultusunda tüm bireylere hizmeti kendilerine amaç edindiklerini belirten Erbil, şunları kaydetti:

"Okuma yazma seferberliği kapsamında, 8 kurs merkezinde 55 kursiyerimize eğitim verdik. El sanatlarıyla birlikte kültürel ve sanatsal kurslara da ağırlık verdik. Kadınlarımızın ekonomik anlamda kendilerine, ailelerine katkı sağlayacak, onların sosyal yönlerini güçlendirecek ve aynı zamanda unutulmaya yüz tutan değerlerimizi canlandırmayı arzu ettik. Kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla, köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik birçok kursun açılmasına vesile olduk."

Sergiye, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, bazı kurum amirleri ve Çayırhan’daki tüm okulların müdürleri ile kursiyerler ve aileleri katıldı.