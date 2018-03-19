Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Şehitlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından din görevlileri tarafından dua okundu, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.

Buradaki törene, Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda ise okul müdürü Hakkın Özdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler, şiirler okudu, türküler seslendirdi ve Çanakkale'yle ilgili oyun sahneledi.





- Mehmetçik yararına kermes

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde Mehmetçik yararına düzenlenen kermesten elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı.

Din görevlileri, Çayırhan Muhtarlığı ile ortaklaşa düzenlediği kermesten 82 bin lira gelir elde edildi.

Gelirin tamamının Ziraat Bankasında Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldığı belirtildi.

Muhtar Bilal Şerbetçi, "Ülkemizin güvenliği adına Mehmetçiklerimiz tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Çayırhan, din görevlileri, muhtarlığımız ve gönüllü kişilerin destekleriyle, ayrıca mutfakta el emekleriyle marifetlerini sergileyen kadınlarımızın hazırladığı gıdalardan oluşan kermesten elde ettiğimiz gelirin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak destekçi olmaya çalıştık." dedi.

Şerbetçi, kermese destekte bulunanlara teşekkür etti.





- Çubuk Belediye Başkanı Acehan projelerini anlattı

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yürüttükleri proje ve çalışmalarını anlattı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Acehan, belediye hizmet binası, lojistik merkezi, kapalı pazar alanı ve kültür merkezi ile Çubukabad Park ve Festival Alanı gibi yatırımlar dahil, tamamlanmış ve hazırlık aşamasındaki işler hakkında bilgi verdi.

Çubuk'un modern ve yaşanabilir olması için çalıştığını anlatan Acehan, tüm çalışmalarda halkın önceliklerine ve kentin ihtiyaçlarına göre hareket ettiğini belirtti.

Acehan, "Göreve geldiğimizde radikal bir karar alarak belediyenin harcamalarını kısarak, gelirini artıracak çalışmaları yaptık. Aldığımız tedbirler sonucunda kasamızda para birikmeye başlayınca şehrin öncelikli sorunlarını tespit ettik. Bu noktada bir taraftan da imar çalışmalarına, yol, kaldırım gibi diğer çalışmalara ara vermeden devam ettik. Özellikle gençlerimize yönelik sportif ve sosyal çalışmalara ağırlık verdik. İlçemize yeni spor salonları, gençlik merkezi, kültür merkezi ve parklar kazandırmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Belediyemizin 8 ayrı yerde verdiği hizmetleri bir noktada toplamak için tüm bölgeye örnek bir belediye binası ve lojistik binasının çalışmalarına başladık. Ayrıca kapalı pazar ve kültür merkezi, çifte hamam ile canlı hayvan pazarı ile Çubukabad Park ve Festival Alanı'nı ilçemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu yatırımlarımız için büyük bir kısmı öz kaynaklarımızdan 45 milyon lira bütçe ayırdık." şeklinde konuştu.

Ankara Kalkınma Ajansı ve İŞKUR gibi kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını dile getiren Acehan, sosyal ve ekonomik yaşantıyı güçlendirmek için yürüttükleri çalışmaları da anlattı.