Ankara'daki Uluslararası Gençlik Çalıştayı tamamlandı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve 30 ülkeden 130’a yakın öğrencinin katıldığı Uluslararası Gençlik Çalıştayı sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayın sona ermesi nedeniyle Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda sertifika töreni yapıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dünyada ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında kritik bir süreçten geçildiğini vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:

“Çalıştayımız kaynaşma ve tanışmanın yanı sıra barışa da hizmet etti. Bu sertifikalar onun için büyük bir anlam ifade ediyor. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti coğrafyamızda ve dünyada barış ve sevgi dilinin kullanılması noktasında önemli adımlar atıyor. Sizler de bunu yerinde görerek, ülkelerinize barış elçileri olarak dönüyorsunuz.”

Konuşmaların ardından Başkan Ertürk, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Harun Tüfekci öğrencilere sertifikalarını verdi.

İspanya, Hollanda, Kosova, Polonya, Hindistan, Gine, Fil Dişi Sahilleri, Arnavutluk ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 130’a yakın öğrencinin katıldığı çalıştayda, sivil toplum, katılımcı demokrasi, gençlik faaliyetleri, mültecilerin entegrasyonu gibi konularda atölye çalışmaları yaptı.

Öğrencilere "15 Temmuz destanı" ve Türkiye konulu sunum yapıldı, gençler Anıtkabir ve TBMM başta olmak üzere Ankara’daki tarihi ve mekanları gezdi.