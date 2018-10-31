Ankara'daki itfaiye aracının devrilmesi

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede yangın ihbarına giden itfaiye aracının su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan itfaiyecilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaplan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, kazada yaralanan sürücü Mustafa Karataş ve itfaiyeci Davut Yiğit için geçmiş oldun dileğinde bulundu.

Kaplan'ın, kısa süre içinde yaralıları evlerinde ziyaret edeceği bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Beypazarı İtfaiye Amirliğine ait Mustafa Karataş yönetimindeki itfaiye aracı, kırsal Akçakavak Mahallesi'ndeki bir bağ evi yangınına giderken su kanalına devrilmiş, kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Davut Yiğit, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.