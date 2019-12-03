Son Dakika
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Genel 03.12.2019, 09:01
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.
0°
kapalı
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49