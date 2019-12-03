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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Genel 03.12.2019, 09:01
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
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Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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#türkiye
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