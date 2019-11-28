Son Dakika
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı
Ankara TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Genel 28.11.2019, 11:19
ANKARA (AA) - Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
Muhabir: Sertaç Bulur
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:50