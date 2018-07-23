Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sami Çetinkaya'nın kullandığı 06 CHC 81 plakalı otomobil ile Ramazan Karahüseyinoğlu yönetimindeki 06 FD...