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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çubuk-Şabanözü yolu Ramazan Sodan Sokak kavşağında, Mesut Şahin yönetimindeki 06 AD 8481 plakalı hafif ticari araç, Duran...

04 Mart 2018 Pazar 18:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çubuk-Şabanözü yolu Ramazan Sodan Sokak kavşağında, Mesut Şahin yönetimindeki 06 AD 8481 plakalı hafif ticari araç, Duran Bayraktar idaresindeki 06 CCK 35 plakalı özel halk otobüsü ve Hasan Yavuz'un kullandığı 06 CDT 36 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Şahin ile aynı araçta bulunan İhsan Eker, Hasan Altuntaş ve Soner Öcalan yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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AnkaraÇubukİtfaiyeKazaPolisŞabanözüYaralı
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