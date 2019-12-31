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Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Genel 31.12.2019, 14:48
ANKARA(AA) - Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.
Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
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