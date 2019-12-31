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Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Genel 31.12.2019, 14:48
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı
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ANKARA(AA) - Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.

Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

#türkiye
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