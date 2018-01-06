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Ankara'da yangın

- Siteler'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 aylık hamile kadın ve 2 yaşındaki oğlu ile onları kurtarmaya çalışan Suriyeli hastaneye kaldırıldı

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:06
Ankara'da yangın
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ANKARA (AA) - Ankara'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen hamile kadın ve oğlu ile onları kurtarmaya çalışan Suriyeli tedavi altına alındı.

Siteler Ulubey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayan 6 aylık hamile Yıldız ve 2 yaşındaki oğlu Eymen Öztürk, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen anne ve oğlu ile onları kurtarmaya çalışan Suriyeli, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen baba Cihanker Öztürk de hastaneye kaldırılan ailesine eşlik etti.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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AnkaraHamile KadınYangın
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