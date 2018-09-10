Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sorkun Mahallesi, Akçakese Mahallesi Kızık Yaylası ile Sorkun Göleti çevresinde bulunan ormanlık alana Hint keneviri ekildiğine dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken 300 gram kubar esrar, 167 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ses tabancası, 30 mermisi, 6 av tüfeği fişeği, 1 piyade tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 9 telefon ve sim kart ile 1 adet hafıza kartı, 1 jeneratör ile uyuşturucu esrar imal ve paketlemesinde kullanılan poşetler ve benzeri malzemeler bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.