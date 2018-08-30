Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da uygulama yapan polis, 18 yaşından küçük iki gencin çantasında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Etimesgut ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.Ç (16) ve S.Ç'yi (16) durdurarak, kimlik tespiti yapmak istedi.

Bu sırada çocukların telaşlı tavırlarından şüphelenen ekipler, ellerindeki çantada yaptıkları aramada 9 kilogram uyuşturucu ve 6 mermi buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucuyu İstanbul'dan temin edip, Ankara'ya getirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.