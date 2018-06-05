Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlhan Çetinarslan (35) idaresindeki 06 BJ 2396 plaka minibüs, D140 karayolu Geldağzı bölgesinde kontrolden çıkarak İlhan Çayı köprüsündeki korkulukların arasına sıkıştı.

Kazada sürücü ile annesi Hatice (58) ile yeğenleri Metehan (12) ve Deniz (15) Çetinarslan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Çetinarslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.