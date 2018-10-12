Ankara'da tezhip sergisi

ANKARA (AA) - Hamamönü'ndeki Sanat Sokağı'nda bulunan salonda açılan sergide, yaklaşık 100 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hümeyra Akakuş Yücel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır tezhip sanatına emek verdiğini ve 20 yıldır öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Yücel, açılan sergi sayesinde öğrencilerin kendi eserlerini gösterme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Hilye, Esma'ül Hüsna ve özel tasarım yaptığımız çalışmalar çok özel. Ayrıca buradaki hatlar çok önemli ve ismi duyulmuş bir çok hattatla çalışıyoruz." diye konuştu.

Sanatseverlerin sergiye gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Yücel, "Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde seçmeli tezhip dersi verdiğim öğrencileri burada ağırladık ve tezhip eserlerini yakından görme fırsatı buldular. Bu vesileyle diğer öğrencileri de buraya davet ediyorum." dedi.

Yücel, sergide bulunan eserlerin ilgilileri için satılık olduğunu da sözlerine ekleyerek, sanatseverlerin 16 Ekim tarihine kadar sergiyi ziyaret edebileceğini söyledi.