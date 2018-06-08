Ankara'da şüpheli ölüm

ANKARA (AA) - Ankara'da mantar toplamak için evinden çıkan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde mantar toplamak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sami Ağrıdağ (54), Mendeğin Deresi mevkisindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Cumhuriyet savcısı yaptığı ilk incelemenin ardından Ağrıdağ'ın cesedini otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Karaman Mahallesi Muhtarı Ahmet Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrıdağ’ın sabah erken saatlerde mantar toplamak için evinden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.



