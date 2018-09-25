Ankara'da Singapur'un bağımsızlığının yıl dönümü resepsiyonu

ANKARA (AA) - Singapur'un bağımsızlığının 53. yılı dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde yapılan resepsiyona, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Singapur'un Ankara Büyükelçisi A Selverajah, burada yaptığı konuşmada, bu yıl aynı zamanda Türkiye ve Singapur'un diplomatik ilişkilerin tesisinin 49. yılını kutladıklarını söyledi. Selverajah, "Türkiye, Singapur'un hem dostu hem stratejik ortağıdır." dedi.

Büyükelçi, daha sonra Bakan Turhan'ı kürsüye davet ederek, birlikte kutlama pastasını kesti.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından davetlilere yemek ikram edilmesiyle sona erdi.

Öte yandan, Bakan Turhan resepsiyon çıkışında, Singapur'a ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezerek, Büyükelçi Selverajah'dan bilgi aldı.