Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanağa yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı.

Ankara'da 15.30'da başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle Çankaya ilçesindeki alt geçit ve tünellerde vatandaşlar otomobillerin içinde ve toplu taşıma araçlarında mahsur kaldı.

Akay Tüneli'nin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na açılan alt geçit çıkışında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Görevliler vatandaşları omuzlarında taşıyarak dışarı çıkardı.

Ayrıca sağanak nedeniyle Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçidi ve Kuğulu Park Kavşağı Cinnah alt tüneli kısa süreliğine trafiğe kapandı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekilirken yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Biriken sulan vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Öte yandan dolu nedeniyle bazı dükkanların çatısın, araçların üstü ve kaldırımlar dolu birikintisiyle kaplandı.

Muhabir: Sefa Şahin