Ankara'da sema gösterisi ve muğam konseri

ANKARA (AA) - Mevlevi sema törenlerinin ve Azerbaycan muğam sanatının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edilişinin 10. yılı dolayısıyla Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu gösteri sundu, Garabağ Muğam Grubu konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen programa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi Deniz Çakar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, programda muğam sanatının Azerbaycanlılar için önemini anlattı.

Etkinliğe katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Çakar da Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin tüm dünyada kültürlerin yakınlaşması ve sürdürebilir barışın sağlanmasında en önemli araçlardan biri olarak kabul gördüğünü söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da kadim kültürel zenginliğin tanıtılması ve yaşatılması amacıyla bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu gösteri sundu, Garabağ Muğam Grubu konser verdi.