Ankara'da seçim günü 16 bin polis görev yapacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla başkentte 16 bin polis görev yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının güvenli seçim konsepti kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü de vatandaşların güvenli bir şekilde oy kullanabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kentte, 3 seçim bölgesinde 11 bin 292 sandıkta yapılacak seçimler için aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 16 bin personel görevlendirildi.

Personele, drone, polis helikopteri, 40 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ve 35 zırhlı araçla destek verilecek.