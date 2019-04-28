Ankara'da sahte içki operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da ihbar üzerine bir tekel bayisinde denetleme yapan ekipler 41 şişe sahte içki ele geçirdi.

Altındağ İlçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde denetim yaptı.

Mobil denetim cihazı ile iş yerindeki alkollü içkilerin bandrollerini kontrol eden ekipler, 41 şişe sahte içkinin satışa hazır halde raflarda yer aldığını tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi N.G, hakkında yasal işlem yapıldıktan sonra, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.