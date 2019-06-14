Ankara'da rüşvet operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, rüşvet aldıkları iddia edilen 2 jandarma personelinden biri tutuklandı.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Y.T. ile Sözleşmeli Uzman Çavuş E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.T. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.