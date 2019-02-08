ANKARA (AA) - Türk Kızılayı bünyesindeki Genç Kızılay Ankara Organizasyonunca Hamamönü'nde yemlik atölyesi açıldı.

Yemlik atölyesinin açılışı dolayısıyla "Patiler ve Gagalar" etkinliği düzenlendi.

Genç Kızılay Ankara Organizasyon Başkan Yardımcısı Tuğba Özdemir, sokak hayvanlarına ilişkin farkındalığı artırmak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları yemlik atölyesinde kedi, köpek ve kuşlar için yemlikler hazırladıklarını belirterek, "Kış aylarında hayvanların yemek bulması daha zor olduğu için etkinliği bu ayda yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Özdemir, atölyede çalışanları belirlerken hayvan sevmeyen 15 kişiyi, hayvanlarla bağlarının gelişmesi için ekibe dahil ettiklerini anlattı.

Mamaları ilk etapta kendi bütçelerinden karşıladıklarını belirten Özdemir, "Bundan sonraki süreçler için halkımızın bize mama bağışı yapmasını talep ediyoruz. İnsanlara bu davranışı aşılayabilirsek kendi kendine yeten bir döngü içine girecektir." dedi.