Ankara'da öğretmenler arası voleybol turnuvası

ANKARA (AA) - Ankara'da Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında il genelinde öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Voleybol Federasyonu Başkanlığı Beştepe Salonu'ndaki turnuvada, öğretmenlerden oluşan 8 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı katıldı.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Ankara'da görev yapan öğretmenler arasında arkadaşlığı, dayanışmayı ve sporun güzel ikliminde onlara hoşça vakit geçirmek amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün aracılığıyla bir müsabaka hazırladıklarını söyledi.

Müsabaka ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılı nedeniyle farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirten Kırbaç, "Öğrencilerimiz, dostluk ve kardeşlik içinde mücadele eden öğretmenlerini izlediler. Bu organizasyonun amacı öğretmenlerin öğrencilere hem örneklik teşkil etmesi hem de mesleklerini yaparken aynı zamanda bir spor faaliyetinin içinde olmalarını sağlamaktır." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun 60. yılı nedeniyle "voleybol her yerde" sloganıyla bu tarz organizasyonları desteklediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle salon problemlerini çözerek, voleybola olan ilgiyi artırmak istediklerini vurgulayan Üstündağ, "Öğretmenlerin voleybol oynamaları, öğrencileri spora yönlendirmesi açısından katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Akın Akyıldız ise hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak güzel bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

Turnuvanın finalinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsil eden öğretmen takımı, Elmadağ'ı 3-0 yenerek birinci oldu.