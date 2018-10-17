Ankara'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri, ilçenin çeşitli yerlerinde kitap okuyarak, okuma alışkanlığına dikkati çekmeye çalıştı.

Beypazarı Ortaokulu tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde, sokaklarda, iş hanlarında ve camilerin merdivenlerinde kitap okumaya başladı.

Okul müdürü Erdal Mıhçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için program düzenlediklerini belirterek, açık alanda etkinlik yapıp, okuma konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Çarşı esnafından Yaşar Göçmen de caddedeki merdivende kitap okuyan öğrencileri gördüğünde şaşırdığını belirterek, davranışın güzel bir mesaj olduğunu belirtti.