Ankara'da öğrenciler

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesince düzenlenen "Tercih Zirvesi 2019"da, öğrencilere üniversite ve meslek seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

OSTİM Teknik Üniversitesi basım biriminden yapılan açıklamada, üniversite tarafından düzenlenen "Tercih Zirvesi 2019" etkinliğine, Ankara'da öğrenim gören üniversite adayları, aileleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Etkinlikte konuşan OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, mezun olacak öğrencilerinin hızlı şekilde iş edinebilmeleri için imkanlar sağlamak istediklerini belirtti.

OSTİM'de iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, enerji, kauçuk, medikal, raylı sistemler ile haberleşme teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren firmalar olduğuna işaret eden Aydın, öğrencilerin nitelikli olarak yetişmesinde ve işverenlerin çalışanlardan beklentilerinin karşılanmasında sektörle yapılacak iş birliklerinin önemini vurguladı.

Öğrencilere, eğitim ve kariyer planlaması ile meslek seçimine yönelik tavsiyelerin verildiği programda, kariyer danışmanları, eğitimciler ve alanında uzman isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.