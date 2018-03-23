Ankara'da Nevruz Bayramı kutlaması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Çubuk Belediyesi işbirliğinde Nevruz Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Yıldırım Beyazıt Kavşağı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Atatürk Parkı'nda Kaymakam İbrahim Çenet ve Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ın nevruz ateşini yakıp demir dövmesiyle devam etti.

Programda yumurta tokuşturma ve ata binme etkinliği yapıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Programda konuşan Kaymakam Çenet, tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Nevruz'un "kardeşlik ve bereket günü " olduğunu belirten Çenet, "Bugünün, hem üç ayların başlangıcı olması, hem cuma gününe denk gelmesi, Nevruz Bayramı'nın bereketini daha da artırdı." dedi.

Acehan ise nevruzun, baharın gelişi ile bolluk ve bereketin işareti olduğunu, Türk dünyasını birleştirici özelliği bulunduğunu ifade etti.

Türk Cumhuriyetleri'nin her alanda birlikte olmasının önemine işaret eden Acehan, şöyle konuştu:

"Türk dünyası ve İslam dünyasının birliği, bugün ülkemizin yaşadığı şartlarda çok daha büyük önem taşıyor. Bolluk ve bereketi temsil eden nevruz şuurunun, yüreğimizdeki sevgiyi, birlik ve beraberliği canlı tutması hepimizin temennisidir."

Kırgızistan Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov da Afrin şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Türk askerinin, sadece Türkiye'nin huzuru ve birliği için değil dünyanın huzuru için mücadele ettiğini vurgulayan Dzhunusov, şunları kaydetti:

"Afrin'de ve bölgede bu barışı temin ederken şehit olan Türk askerlerimizin ruhları şad olsun. Türk askeri sadece Türkiye'nin huzuru ve barışı için değil tüm dünyadaki barış için savaşmakta ve şehit olmaktadır. Kırgızistan'ın ilk bağımsızlığını tanıyan ülke Türkiye'dir. Biz sizlerle kardeşiz. Bizim tarihimiz bir, kültürümüz bir, düğünümüz bir. İnşallah gelecekte de birlik içerisinde olacağız. Sizlerle alışveriş yapsak pazarımız bir, ölsek mezarımız bir. Bizim Allahımız bir, dinimiz bir."

Etkinlikte Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seymen Ekibi, Kosova, Azerbaycan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti ve Kırgızistan'dan gelen gruplar halk dansları gösterisi sundu.

Etkinliğe Azerbaycan Türk Kültürü Teşkilatı ülke temsilcisi Elçin Kapaklı da katıldı.