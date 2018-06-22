Ankara'da minareye yıldırım isabet etti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yıldırım isabet eden minarede hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine hasar oluşan minareden kopan büyük bir taş parçası, cami merdivenlerindeki sundurmaya zarar verdi.

Sağanak nedeniyle sundurmanın altına sığınan vatandaşlar, şans eseri yara almadan kurtuldu.



Bu arada, sağanak yüzünden ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.