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Ankara'da maden ocağındaki kazada 1 işçi yaralandı
ANKARA(AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 08.00-16-00 vardiyasında çalışan maden işçisi Turan Erikoğlu, C sektörü üretim panosunda kömür parçalarının...
Genel 13.12.2019, 18:42
ANKARA(AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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