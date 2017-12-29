Ankara'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce İmam Hatip Ortaokulları arasında düzenlenen yarışmada, Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Berat Hasan Dalaz birinci oldu.

Birinci olan Dalaz'a, katılım belgesi, kupa, madalya, saat, satranç takımı ve çeşitli hediyeler, İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ahmet Çakıroğlu tarafından verildi.

Çakıroğlu, hediye töreninin ardından yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.