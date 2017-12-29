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Ankara'da "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması

ANKARA (AA) - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Bilaller yarışıyor" adıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.Sincan ilçesi 100. Yıl İmam Hatip...

29 Aralık 2017 Cuma 17:56
Ankara'da
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ANKARA (AA) - Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Bilaller yarışıyor" adıyla "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.

Sincan ilçesi 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen ve 14 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin katıldığı yarışmada, Beypazarı Şehit Mehmet Çifçi İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Fatih Mahmut Albayrak, Ankara bölge birincisi oldu.

Okul müdürü Ahmet Tok, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin düzenli çalışmaları sonrasında dereceye girdiklerini söyledi.

Öğrenci Fatih Mahmut Albayrak ise, dereceden memnun kaldığını belirterek, daha iyi olmak için azim ve gayretle çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Albayrak, okuduğu "Hicaz" makamdaki ezanla birinci olduğunu sözlerine ekledi.

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"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" YarışmasıAnkaraBEYPAZARI
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