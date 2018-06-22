Ankara'da kumar operasyonu

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 2 bin 355 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük takibin ardından kumar oynandığı belirlenen iş yerlerini süresiz kapattı.

Söz konusu kişilerin İnözü Vadisi'nde bir bağ evinde kumar oynamaya devam ettiklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda K.S, F.G, O.Ç, İ.Ç, M.Y, S.G, N.K, M.U. ve T.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 2 bin 355 lira para cezası kesildi.

Bağ evinin sahibi İ.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.