ANKARA (AA) - Ankara'da "Kore Geleneksel Müzik Gösterisi" etkinliği düzenlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi'nin açılışın 7. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Kore Büyükelçiliği işbirliği ile "2018 Traveling Korean Art" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel müzik yapan Koreli grup Jeong Ga Ak Hoe ziyaretçilere müzik ziyafeti yaşattı.

Grup, geleneksel Kore müzik aletleri janggu, gayageum, ajaeng, piri ve saenghwang kullanarak dinleyicilere 7 farklı eser sundu.

ODTÜ'de siyaset bilimi eğitimi alan Young Hwan Choi, Kore kültürünün tanıtıldığı böyle bir etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, bu tarz organizasyonların iki kültürün birbirini tanıması açısından faydalı olduğunu söyledi.

Türkiye'de genellikle popüler Kore müziklerinin bilindiğini kaydeden Young Hwan Choi, geleneksel müzikleri ile Türk müziklerinin birbirine benzediğini dile getirdi.

Gösteriyi izleyen öğrencilerden Aysun Vural da etkinliği gayet başarılı bulduğunu, seslendirilen eserlerin rahatlatıcı olduğunu belirtti.

Konserin ardından Jeong Ga Ak Hoe grubu üyeleri Türkçe mesajlar vererek, Türkiye'de konser vermekten duydukları mutluluğu dile getirdiler.











