"Ankara'da konut fazlası var"

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 25 milyon nüfusa yetecek kadar alanın imara açıldığını ve 100 binin üzerinde konut fazlası bulunduğunu söyledi.
Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda, çılgın projelerinin olmadığını, kent ekonomisini ayağa kaldırmak istediklerini belirtti.
Ankara'nın havaalanı metrosu olmadığına işaret eden Yavaş, bu eksiği gidermek ve kaynak sağlamak için Çin, Japonya ve Dünya Bankası ile kredi konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.
Toplantıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve meclis üyeleri katıldı.