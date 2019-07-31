"Ankara'da konut fazlası var"

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 25 milyon nüfusa yetecek kadar alanın imara açıldığını ve 100 binin üzerinde konut fazlası bulunduğunu söyledi.

Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı'nda, çılgın projelerinin olmadığını, kent ekonomisini ayağa kaldırmak istediklerini belirtti.

Kentin 2025 yılında öngörülen nüfusunun 8 milyon civarında olacağına değinen Yavaş, "Ankara'da şu anda 25 milyona yetecek kadar alan imara açılmış, 100 binin üzerinde konut fazlası var. Sanayiye gitmesi gereken paranın çoğunluğu orada gömülü olarak duruyor. Bu bir hataydı. Kolay para kazanmanın cazibesine gidildi ve bu şekilde betonlaşma temin edildi. Halbuki asıl desteklenmesi gereken sizlerdiniz. Bundan sonra inşallah bu açığı kapatacağız." diye konuştu.

Ankara'nın havaalanı metrosu olmadığına işaret eden Yavaş, bu eksiği gidermek ve kaynak sağlamak için Çin, Japonya ve Dünya Bankası ile kredi konusunda görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve meclis üyeleri katıldı.