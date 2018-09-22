Ankara'da kediye işkence iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir gencin kedilere işkence yapıp kulaklarını ve ayaklarını kestiği iddia edildi.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan Emine Düzova, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kedisinin kulakları ile ayaklarına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından zarar verildiğini belirterek, "Ayakları kesilen kedimi şu anda bulamıyoruz, ortalıkta yok. Kulakları kesilenin ise evde bakımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kedilere işkence yapıldığını öğrenip mahalleye gelen Kent Konseyi Hayvan Hakları Başkanı Selda Kemiksiz de görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, uzun, zayıf ve uzun saçlı bir gencin işkenceyi yaptığını söyledi.

Kemiksiz, polislerin verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi aradığını dile getirerek "Kedilerin sahibi Emine teyze çok üzgün." dedi.

Daha sonra Düzova, Kemiksiz ile karakola giderek, şikayetçi oldu.