Ankara'da Japon Filmleri Festivali

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ve The Japan Foundation iş birliğiyle başkentte "15. Japon Filmleri Festivali" başladı.

Çankaya'daki Büyülü Fener sinemasında hafta sonu boyunca sürecek festivalin açılışına Büyükelçi Akio Miyajima, büyükelçilik personeli, üniversite öğrencileri ile sinemaseverler katıldı.

Festivalin açılışında, Cannes Film Festivali'nin 2015'te "En iyi film adayı" olan "Küçük Kız Kardeşim" (Umimachi Diary) filmi gösterildi.

Festival kapsamında ayrıca Kara Kedi Rudolf (Rudorufu to Ippaiattena), Samurayın Kedisi (Neko Zamurai), Fırtınadan Sonra (Umi Yori Mo Mada Fukaku), Kelime Bahçesi (Kotonoha no Niwa), Oshin ve Ustanın Sesi (Mou Ichido) filmleri de gösterime sunulacak.

Filmler Türkçe alt yazılı gösterilecek.

Biletler sinema gişelerinden ücretsiz temin edilebilecek.