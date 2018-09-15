Ankara'da iş yerinden hırsızlık

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elektronik malzeme satışı yapılan iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki iş yerine gelen Durali Aker, telefon ve benzeri elektronik malzemeler satılan dükkanının camının kırık olduğunu fark etti.

İş yerinden 8 cep telefonu ile bir dizüstü bilgisayar çalındığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek zanlının eşkalini belirledi.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



