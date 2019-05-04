Ankara'da Hint bilge Tagore anısına dans gösterisi

ANKARA (AA) - Ankara'da, Hint bilge, sanatkar, şair Rabindranath Tagore’nin 158. doğum yıl dönümü anısına gerçekleştirilen Tagore Festivali kapsamında “Rituranga: Mevsimlerin Bolluğu” dans gösterisi düzenlendi.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğince Türkiye'ye davet edilen Kalamandalam grubunun Leyla Gencer Sahnesi'ndeki gösterisine yabancı misyon temsilcileri, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Festival kapsamında, Grishma (Yaz), Varsha (Muson), Sarat (Erken Sonbahar), Hemanta (Geç Sonbahar), Sheet (Kış), Vasantha (İlkbahar) gibi mevsimleri kategorilendiren şarkılar seslendirildi.

Hint kültürünün rengarenk kıyafetlerini giyen dansçılar, şair Tagore'nin şarkılarının farklı bestelerine eşlik ederek davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Davetliler, dans gösterileri arasında Tagore’nin hayatından ve sanatından kesitleri de sinevizyonda izledi.

Hindistan’ın Kalküta şehrinde Mayıs 1861'de doğan Tagore, Bengal edebiyatı ve müziğini derinden etkileyenler arasında yer alıyor.

Festival, bu ay farklı şehirlerde dans gösterisi, resim sergisi, film gösterimi ve konferanslarla devam edecek.