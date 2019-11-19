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Ankara'da hayvanlara müdahale için ilk yardım eğitimi verilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların acil durumlarda yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edebilmeleri için ilk yardım eğitimi verilecek.
Genel 19.11.2019, 09:51
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanseverlere ücretsiz olarak verilecek teorik ve uygulamalı eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü 13.30-17.00 saatlerinde Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Aslan, toplumsal bilinçlenmeyi artırmak istediklerini, bu kapsamda veterinerler, bilim insanları, üniversiteler ve hayvanseverlerle hareket etmek istediklerini kaydetti.
Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi Sorumlu Veterineri Elif Funda Karaisaoğlu Onga ise hayvanlara ilk yardımın hayat kurtardığına dikkati çekti.
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