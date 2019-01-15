Ankara'da FETÖ soruşturmaları: 105 gözaltı kararı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgüt irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından iki ayrı operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muhabir: Barış Kılıç