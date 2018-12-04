Ankara'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı kararı

Aralarında mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, şüphelilerden 28'ini gözaltına aldı.