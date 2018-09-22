Ankara'da erkek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Dağyaka Mahallesi muhtarı Oğuzhan Turhan, Cevizlidere mevkisinde, akşam saatlerinde koyunlarını otlatırken, ağaç altında bir erkeğin hareketsiz...