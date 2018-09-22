Ankara'da erkek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dağyaka Mahallesi muhtarı Oğuzhan Turhan, Cevizlidere mevkisinde, akşam saatlerinde koyunlarını otlatırken, ağaç altında bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, incelemenin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kimliği belirlenmeye çalışılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.