Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Ankara'da cinayet

- Kocasının defalarca bıçakladığı, bir çocuk annesi 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

11 Mart 2018 Pazar 16:42
Ankara'da cinayet
banner230

ANKARA (AA) - Başkentte, kocasının 15 yerinden bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan mahkum Fevzi Ç. (26) ile eşi İlknur Ç. (23) arasında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Fevzi Ç. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca yaraladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan, bir çocuk annesi İlknur Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından İlknur Ç'nin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından evinden ayrılan Fevzi Ç'nin ise 4 yaşındaki kızını kayınvalidesine bırakıp polise teslim olduğu öğrenildi.


Anahtar Kelimeler:
Ankara'da CinayetBıçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim